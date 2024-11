L'enfant Wassim disparu à Skikda retrouvé sain et sauf

L'enfant Wassim Benmessikh, âgé de 3 ans, porté disparu depuis samedi dernier, a été retrouvé saint et sauf, ont annoncé lundi les services de la protection civile.

Les recherches de l'enfant disparu dans la forêt de localité de Rakouba dans la commune d'Oued-Zhor, à l'extrême ouest de Skikda, ont été appuyées par les équipes de la protection civile de Jijel, de Constantine, de Guelma et d’Annaba, en coordination avec l'armée nationale populaire, et le déploiement d'un hélicoptère de la gendarmerie nationale, en plus de la participation des citoyens de la région.

« Nous fournirons des informations supplémentaires à ce sujet ultérieurement », ont déclaré les mêmes services dans un communiqué.