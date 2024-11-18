رئيس الجمهورية يستقبل مسؤولتين أمريكيتين

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا ونائبة كاتبة الدولة الأمريكية المساعدة لشؤون الشرق الأدنى، بربارا ليف، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، المستشار لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، حميد لوناوسي وسفير الجزائر بواشنطن صبري بوقادوم، وفقا للمصدر ذاته.

وفي تصريح لها عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية، أوضحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، أنه تم خلال هذا اللقاء "تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين, خاصة في المجال الأمني"، حيث "أكدنا على الالتزام بالعمل سويا من أجل ترقية الحريات الأساسية".

كما تم أيضا خلال هذا اللقاء --تضيف المسؤولة الأمريكية-- الإشارة إلى "التقدم التاريخي الذي تم إحرازه بين البلدين في مجال التعاون التجاري وكذا مكافحة المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر".

وفي هذا الإطار، أشادت عزرا زيا بـ "توطيد العلاقات الثنائية بين الشعبين وتمتين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من خلال العمل على رفع التحديات التي تعرفها المنطقة".

وأردفت تقول في هذا الشأن: "نشهد مستويات تاريخية لتنامي ظاهرة النزوح القسري، وعليه، فإننا نرحب بما تقوم به القيادة الجزائرية التي تعمل جاهدة على حل مسألة الهجرة غير الشرعية بطريقة آمنة وسلسلة وإنسانية".

كما تابعت في سياق ذي صلة: "نعلم جيدا أن شراكتنا الثنائية جد مهمة لاستقرار وأمن وازدهار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وما جاورها"، لتضيف في ذات المنحى: "عملنا الثنائي يزداد قوة، بما أننا متفقان على تثمين حقوق الإنسان''.