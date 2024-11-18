رئيس الجمهورية يجري تعديلا حكوميا

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تعديلا حكوميا.

وكان رئيس الجمهورية قد استقبل الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، الذي قدم له استقالة الحكومة، والتي قبلها، حيث جدد فيه الرئيس الثقة وأمره بمواصلة مهامه.

وكشف الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون، عن قائمة أعضاء الحكومة والتي جاءت على النحو التالي:

محمد النذير العرباوي وزيرا أول

السعيد شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

محمد عرقاب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظا للأختام خلفا لرشيد طبي لاستدعائه لمهام أخرى

لعزيز فايد وزيرا للمالية

العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

محمد الصغير سعداوي وزيرا للتربية الوطنية

ياسين المهدي وليد وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين

زهير بللو وزيرا للثقافة والفنون

مصطفى حيداوي وزيرا للشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب

وليد صادي وزيرا للرياضة

سيدعلي زروقي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

صورية ملوجي وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

سيفي غريب وزيرا للصناعة

يوسف شرفة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة

محمد بوخاري وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات

الطيب زيتوني وزيرا للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

محمد مزيان وزيرا للاتصال

لخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

طه دربال وزيرا للموارد المائية

سعيد سعيود وزيرا للنقل خلفا لمحمد الحبيب زهانة لتكليفه بمهام أخرى

حورية مداحي وزيرة للسياحة والحرف التقليدية

عبد الحق سايحي وزيرا للصحة

فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

كوثر كريكو وزيرة للعلاقات مع البرلمان

نجية جيلالي وزيرة للبيئة وجودة الحياة

نور الدين وضاح وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

فؤاد حاجي وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة مكلف بالانتاج الصيدلاني

سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية في الخارج

سلمة بختة منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية

كريمة طافر كاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم

نور الدين يسع كاتب دولة لدى وزير الطاقة مكلف بالطاقات المتجددة

يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة.