Le président de la République opère un remaniement ministériel

Le porte-parole de la présidence de la République, Samir Aknoun, a annoncé ce lundi la liste des ministres issue du remaniement ministériel opéré par le président de la République.

Mohamed Nadir Larbaoui : Premier ministre

Saïd Chengriha : Ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire

Ahmad Ataf : Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines

Mohamed Arkab : Ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables

Ibrahim Merad : Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire

Lotfi Boudjemaa : Ministre de la Justice, Garde des sceaux

Laaziz Fayed : Ministre des Finances

Laïd Rebiga: Ministre des Moudjahidines et des Ayants-droit

Youcef Belmehdi : Ministre des Affaires religieuses et des Wakfs

Kamel Baddari : Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Mohamed Sghir Saadaoui: Ministre de l'Éducation nationale

Yacine El-Mahdi Oualid : Ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels

Zohir Bellou : Ministre de la Culture et des Arts

Mustapha Hidaoui : Ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse

Walid Sadi : Ministre des Sports

Sid Ali Zarouki : Ministre de la Poste et des Télécommunications

Soraya Mouloudji: Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et des Droits de la Femme

Sifi Gharib : Ministre de l'Industrie

Youcef Cherfa : Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche

Mohamed Tarek Belaribi : Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

Mohamed Boukhari : Ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations

Tayeb Zitouni : Ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national

Mohamed Meziane : Ministre de la Communication

Lakhdar Rakhroukh : Ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base

Tahar Derbal : Ministre des Ressources en eau

Said Sayoud : Ministre des Transports

Houria Meddahi : Ministre du Tourisme et de l'Artisanat

Abdelhak Saihi : Ministre de la Santé

Fayçal Bentaleb : Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale

Kaoutar Krikou : Ministre des Relations avec le Parlement

Nadia Djilali : Ministre de l'Environnement et de la Qualité de vie

Noureddine Ouadah : Ministre de l'Économie de la connaissance, des Startups et des PME

Fouad Hadji : Ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, chargé de la Production pharmaceutique

Par ailleurs, des secrétaires d'État ont également été nommés dans des domaines spécifiques :

Soufiane Chaib : Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger

Salma Mansouri : Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines

Karima Tafer : Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, chargée des Mines

Noureddine Yassaa : Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, chargé des Énergies renouvelables

Yahia Boukhari : Secrétaire général du gouvernement