الوزراء الذين غادروا الحكومة

شهد التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مغادرة عدد من الوزراء للحكومة.

وحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون، فقد تم إنهاء مهام كل من:

وزير العدل رشيد طبي (تم استدعاءه لمهام أخرى)

وزير النقل محمد الحبيب زهانة (تم استدعاءه لمهام أخرى)

وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين

وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني

وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب

وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار

وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد

وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون

وزير الاتصال محمد لعقاب

وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش

وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد استقبل اليوم الوزير الأول محمد النذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة، والتي قبلها، حيث جدّد فيه الرئيس الثقة وأمره بمواصلة مهامه.