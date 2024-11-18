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قائمة أسماء الوزراء المحولين

18 نوفمبر 2024 ()

38serv

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تضمن التعديل الحكومي الجديد الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تحويل 3 وزراء.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية تم تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على رأس وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خلفا لكوثر كريكو، هذه الأخيرة عينت وزيرة للعلاقات مع البرلمان.

ووفق ذات البيان تم تعيين ياسين المهدي وليد، وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين بعدما كان يشغل مهام وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

من جهة أخرى، أنهى رئيس الجمهورية مهام وزير العدل، رشيد طبي، وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، وتم استدعاؤهما لمهام أخرى.

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