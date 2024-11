Les ministres qui ont quitté le gouvernement

Plusieurs ministres ont quitté leurs fonctions suite au remaniement ministériel opéré ce lundi par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Selon le porte-parole de la présidence, Samir Aknoun, les ministres dont on a mis fin aux fonctions sont les suivants :

Rachid Tabi : Ministre de la Justice garde des sceaux

Mohamed El-Habib Zehana : Ministre des Transports

Merabi Yacine : Ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels

Ahmed Bedani : Ministre de la Pêche et des Produits halieutiques

Basma Azouar : Ministre des Relations avec le Parlement

Abdelhakim Belabed : Ministre de l'Éducation nationale

Abdelrahmane Hamad : Ministre de la Jeunesse et des Sports

Ali Aoun : Ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique

Mohamed Laaguab : Ministre de la Communication

Mokhtar Didiouche : Ministre du Tourisme et de l'Artisanat

Karim Bibi Triki : Ministre de la Poste et des Télécommunications

Le premier ministre Nadir Larbaoui a présenté, ce lundi, au président de la République la démission du gouvernement, qu’il a acceptée et a renouvelé sa confiance en lui, et lui a ordonné de poursuivre ses fonctions.