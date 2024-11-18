تصفيات "الكان": فرحة سودانية وخيبة ليبية

حسم المنتخب السوداني تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 عقب تعادله مع ضيفه المنتخب الأنغولي في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة.

ورفع المنتخب السوداني بذلك رصيده إلى 8 نقاط معززاً موقعه في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة فضمن بالتالي تأهله إلى أمم إفريقيا القادمة مع المنتخب الأنغولي الذي ضمن الصدارة برصيد 14 نقطة.

ضمن نفس المجموعة، حقق منتخب النيجر فوزا على مضيفه منتخب غانا المنهار بهدفين مقابل هدف ضمن المجموعة ذاتها وهو فوز لم يستفد منه النيجر كونه وصل إلى النقطة السابعة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف المنتخب السوداني المتأهل.

في المقابل، لم تنجح ليبيا في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة في المغرب بسبب النتائج التي سجلت في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وتعادلت ليبيا مع ضيفتها بنين دون أهداف اليوم الإثنين في المرحلة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وكانت ليبيا بحاجة للفوز على بنين (بشرط أن يخدمها فارق الأهداف في المواجهات المباشرة) بالإضافة إلى عدم فوز رواندا على مضيفتها نيجيريا المتأهلة مسبقاً بالصدارة.

وجاءت نتائج الجولة الأخيرة معاكسة لطموحات فرسان المتوسط وذلك بتعادل ليبيا مع بنين وفوز رواندا على مضيفتها نيجيريا 2-1.

وانتهى ترتيب المجموعة بصدارة نيجيريا (11 نقطة) ووصافة بنين (8 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن رواند) وفي المركز الثالث رواندا (8 نقاط) وفي المركز الأخير ليبيا (5 نقاط).