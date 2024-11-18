تل أبيب تشتعل (فيديو)

أكدت القوات الصهيونية، مساء الإثنين، أنّه تم استهداف "تل أبيب الكبرى" بعدد من الصواريخ، حيث وقعت إصابات في صفوف المستوطنين وأضرار كبيرة، وسط انقطاع الكهرباء عن أجزاء من المنطقة.

سقوط صواريخ من لبنان بشكل مباشر في قلب تل ابيب قبل لحظات.



ما اجمل ان تشتعل تل ابيب pic.twitter.com/eW1XxsvWUY — Hanzala (@Hanzpal2) November 18, 2024

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه سمع دوي 4 انفجارات في تل أبيب الكبرى، بينما قال الإسعاف الصهيوني أن 5 أشخاص أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي لتل أبيب.

ورجحت وسائل إعلام العدو أن يكون الصاروخ أطلق من لبنان، وسقط في تل أبيب، من نوع "فاتح 110"، وهو صاروخ "أرض - أرض" نقطوي ذو قدرة تدميرية عالية، يستخدم في قصف الأهداف الحيوية بدقة تصل إلى 10 أمتار.

وأفادت بسقوط صاروخ، على الأقل، في رمات غان، وهي إحدى المستوطنات المركزية في منطقة تل أبيب، وبانقطاع التيار الكهربائي فيها.

كما اندلعت النيران في المنطقة، الأمر الذي استدعى عمل 7 طواقم إطفاء على إخمادها.

واندلع حريق في حافلة في بني براك، الواقعة شرقي تل أبيب، نتيجة إصابتها بصورة مباشرة بصاروخ، بعدما فشلت الدفاعات الجوية الصهيونية في اعتراضه.