عطاف يستقبل مسؤولتين أمريكيتين

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بمقر الوزارة، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، ونائبة كاتبة الدولة الأمريكي المساعدة لشؤون الشرق الأدنى، بربارا ليف.

وحسب بيان للوزارة، فقد "سمح اللقاء ببحث عدد من المسائل المرتبطة بتعزيز العلاقات الجزائرية الأمريكية، ومناقشة مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن". كما تم التركيز، أضاف البيان، على "تطورات الأوضاع في قطاع غزة في سياق المفاوضات الجارية لاعتماد قرار حول تنفيذ وقف إطلاق النار، وقضية الصحراء الغربية، ومشروع التأسيس لبعثة لحفظ السلم والأمن في هايتي، وكذا إشكالية الهجرة في منطقة الساحل الصحراوي".