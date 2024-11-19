مسابقة توظيف بالمجلس الشعبي الوطني

أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، عن فتح مسابقة توظيف لمنصب "مهندس دولة" في الإعلام الآلي.

وأوضح بيان لذات الهيئة، أن "المنصب خاص بالحائزين على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو ما يعادلها، خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة في تصميم وتطوير المواقع والتطبيقات المحمولة (développement web + mobile) . وأضاف البيان: "لا يبعد مقر الإقامة عن مقر المجلس الشعبي الوطني بأكثر من 50 كم".

وحسب ذات البيان، فإن ملف الترشح يجب أن يتضمن: طلب خطي، سيرة ذاتية مفصلة، صورتان شمسيتان حديثتان، نسخة من الشهادة في التخصص المطلوب، إثبات خبرة مهنية لا تقل عن سنة في تصميم وتطوير المواقع والتطبيقات المحمولة (développement web + mobile) ، وتبيان الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

ويتم استقبال الملفات ابتداء من 20 نوفمبر 2024 إلى 10 ديسمبر 2024، في مقر المجلس الشعبي الوطني، أو إرسالها عبر البريد إلى العنوان التالي: المجلس الشعبي الوطني، مديرية الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، 18 شارع زيغود يوسف، الجزائر الوسطى - الجزائر كما يمكن إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني إلى: [[email protected]](mailto:[email protected])