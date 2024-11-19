الأمم المتحدة: إيصال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات كبيرة

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أن إيصال المساعدات إلى جنوب ووسط غزة لا يزال يواجه تحديات كبيرة، رغم الجهود المستمرة لتجاوزها، مبرزا أن قافلة مساعدات مكونة من 109 شاحنات تحمل إمدادات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأونروا، أجبرت على سلوك طريق بديل غير مألوف، بناء على تعليمات جيش الاحتلال الصهيوني، وهو ما يفاقم من أزمة الإغاثة الإنسانية.

وأوضح دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أن "إيصال المساعدات إلى جنوب ووسط غزة لا يزال يواجه تحديات كبيرة، رغم الجهود المستمرة لتجاوزها، مثل إصلاح طريق بديل واستخدام معبر كيسوفيم كنقطة حدودية جديدة".

وأكد المسؤول الأممي أن "الطرق والمعابر، بما فيها كيسوفيم وكرم أبو سالم، غير قادرة على ضمان التدفق المستمر للإمدادات الإنسانية، بسبب الوضع الأمني المتدهور".

وأشار ذات المتحدث إلى أن "الإمدادات الحالية تكفي فقط ليومين آخرين، بينما لم يتلق نحو مليون شخص طرودا غذائية منذ جويلية الماضي أو قبل ذلك، ووصلت الطرود الغذائية إلى ما بين 150 ألفا و200 ألف شخص فقط في مدينة غزة، خلال النصف الأول من الشهر، فيما يظل ملايين الفلسطينيين بحاجة ماسة للدعم الغذائي. ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ أكتوبر 2023".