تحويل حركة السير عبر الطريق السيار

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الثلاثاء، عن تحويل مسار حركة السير للمركبات المتوجهة نحو الجزائر إلى داخل محطات الدفع، للعبور عبر الأروقة المخصصة لها، وذلك في إطار استكمال أشغال إنجاز محطتي الدفع للطريق السيار، خميس الخشنة (بومرداس) وموازية (البليدة)، حسب ما جاء في بيان الشركة.

وأوضح البيان أن "حركة السير ستكون من موازية (البليدة) - الجزائر عبر محطة الدفع، بدءا من يوم السبت 23 نوفمبر 2024، بداية من الساعة الثامنة صباحا، وخميس الخشنة (بومرداس) - الجزائر ستكون عبر محطة الدفع، بدءا من الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، بداية من الساعة الثامنة صباحا أيضا، مع تحويل "مؤقت" (لمدة عشرة أيام) لمركبات الوزن الثقيل المتوجهة نحو الجزائر إلى الطريق الوطني رقم 05، على مستوى محول الأخضرية بولاية البويرة".

وأشار بيان الشركة إلى أن "مسار حركة السير من موزاية (البليدة) نحو وهران مفتوح ومن دون تغيير، وكذلك بالنسبة لمسار حركة السير من خميس الخشنة (بومرداس) نحو البويرة".

وقدمت الجزائرية للطرق السيارة لمستعملي الطريق السيار اعتذارها، عن الإزعاج الناتج عن هذه الأشغال الضرورية، وتؤكد أخذها كل الاحتياطات اللازمة لتسهيل حركة السير. ودعت الجزائرية للطرق السيارة مستعملي الطريق السيار إلى الحيطة والحذر واحترام نظام المرور والإشارات الموضوعة بغرض الحفاظ على سلامتهم.