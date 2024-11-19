وفاة المجاهد خليل محمد الطاهر

انتقل إلى رحمة الله، أمس الإثنين، المجاهد خليل محمد الطاهر، ضابط جيش التحرير الوطني.

وقدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة، تعازيه إثر هذا المصاب الجلل، وجاء في رسالة التعزية: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد المرحوم خليل محمد الطاهر، ضابط جيش التحرير الوطني، تغمده الله برحمته الواسعة".

وأضاف وزير المجاهدين: "ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبئين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا".