حجز مخدرات بقيمة فاقت 11 مليارا بوهران

فككت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببطيوة بولاية وهران، شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر عدد من الولايات، مختصة في تهريب المخدرات على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وأوضح بيان لذات المصالح، صادر اليوم الثلاثاء، أن العملية "جاءت على إثر استغلال معلومات أمنية تحصل عليها أفراد الفرقة، تفيد بمحاولة تمرير شحنة من المخدرات على متن جرار طريقي، ليتم على الفور تكثيف التحريات ووضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف الجرار وسائقه وحجز كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبأة بإحكام أسفل المقطورة".

وأضاف البيان أنه "بعد مواصلة التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلام، تم الوصول إلى باقي أفراد الشبكة، ليتم توقيف 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و41 سنة، من بينهم 3 مسبوقين قضائيا، وحجز قنطارين و25 كلغ من الكيف المعالج، والتي تبلغ قيمتها المالية 11 مليار و260 مليون سنتيم، وجرار طريقي ووثائق إدارية مزورة ومبلغ مالي قدره 73500 دينار، وهواتف نقالة".

وأشار البيان إلى أنه "فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، حول جناية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع لمواد مخدرة ضمن جماعة إجرامية منظمة، تهريب المخدرات على درجة من الخطورة باستعمال وسيلة نقل، وتزوير المركبات والوثائق الإدارية وتبييض الأموال".