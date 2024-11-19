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مجتمع

غليزان: مروجا الكوكايين في قبضة الأمن

19 نوفمبر 2024 ()
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وضعت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، بأمن ولاية غليزان، حدا لنشاط مروجي الكوكايين، على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان، مع حجز كمية منها كانت بصدد الترويج.

 وتعود وقائع القضية، حسب بيان ذات المصلحة صادر اليوم الثلاثاء، إلى "ورود معلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) على مستوى إحدى العمارات بمدينة غليزان".

 وأضاف البيان: "وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيف المشتبه فيه رفقة شريكه، مع حجز، خلال عملية تفتيش سلالم العمارة، 6 أكياس بلاستيكية بداخلها كوكايين كانت بصدد الترويج، بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي من عائدات الترويج". وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

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