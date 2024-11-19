الشلف: الإيقاع بمحتالين تحت غطاء جمعية خيرية

أوقفت شرطة الأمن الحضري الخارجي بتاجنة، بأمن الشلف، شخصين كانا يحترفان نشاطهما الإجرامي تحت غطاء جمعية خيرية.

وحسب بيان مصالح الأمن، صادر اليوم الثلاثاء، تمت عملية توقيف المشتبه بهما، وهما رجل يبلغ 46 سنة، وامرأة تبلغ 38 سنة، عقب ورود معلومات عن قيامهما بجمع التبرعات بوسط مدينة تاجنة، بطريقة مشبوهة.

وأضاف البيان: "أسفر التدخل الميداني، وعمليات البحث الواسعة التي أطلقها عناصر الشرطة، عن توقيفهما على متن مركبة سياحية، كانا يستغلانها في نشاطهما الإجرامي".

وقد ضبطا أثناء عملية توقيفهما متلبسين بحيازة مبلغ مالي (9 ملايين سنتيم)، من عائدات جمع المساعدات، والتبرعات، دون رخصة، وبطريقة احتيالية.

وقد كان المشتبه بهما يوهمان المواطنين بانخراطهما في إحدى الجمعيات التضامنية، وجمع مبالغ مالية، للتكفل بالحالات المرضية المستعصية، التي تتطلب مبالغ مالية معتبرة. وقد أنجز ضد المشتبه فيهما ملف جزائي، وقدما أمام النيابة المختصة.