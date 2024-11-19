أول تصريح لوزير الاتصال الجديد

أعرب وزير الاتصال الجديد، محمد مزيان، الذي تسلم مهامه، اليوم الثلاثاء، من الوزير السابق، محمد لعقاب، عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على "الثقة التي وضعها في شخصي لتولي هذا المنصب في هذه الظروف المتميزة".

وكشف مزيان، خلال مراسم استلام مهامه، عن أهدافه التي سيباشرها من خلال "تحقيق طفرة في الإعلام الوطني بكل أطيافه".

وأكد الوزير أن وزارته "ستعمل على عدم التفريق بين الإعلام العام والخاص".. وقال: "بالنسبة لنا، الإعلام الوطني شرّف الجزائر بمواقفه المتعالية لنصرة الحق ونصرة الشعوب المستضعفة".

وأوضح الوزير أن هذه "الطفرة التي نصبو بها إنما نقصد بها الارتقاء بهذا الإعلام وبممارساته المهنية إلى مستويات ناجعة، قوامها خدمة الدولة ومؤسساتها"، مضيفا "مع العلم أن خدمة المواطن هي البوصلة التي تنير لنا الطريق". وختم مزيان قوله "إن هذه التحولات النوعية التي تعيشها الجزائر تجعل من أفعالنا ترتكز على اليقظة والتفطن لكل تابعة، والتحلي بالقيم الوطنية في كل الظروف".