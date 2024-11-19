إرهاب الطرقات يودي بحياة 36 شخصا خلال أسبوع

توفي 36 شخصا وأصيب 1387 آخرون بجروح، إثر وقوع 1173 حادث مرور، سجلت عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري، حسب ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن "أثقل حصيلة سجلت بولاية الجلفة بوفاة 4 أشخاص وجرح 10 آخرين، على إثر وقوع 23 حادث مرور".

وفي سياق آخر، سجلت الحماية المدنية إخماد 562 حريقا، منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت عبر كل من ولايات الجزائر (84 حريقا)، تلمسان (42 حريقا) والبليدة (30 حريقا).

وخلال نفس الفترة، نفذت ذات المصالح عمليات مختلفة مكنت من إنقاذ 409 أشخاص في حالة خطر، وتغطية 4967 عملية إسعاف.