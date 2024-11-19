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مال و أعمال

يابانيون لتقييم الهشاشة الزلزالية للبنايات في الجزائر

19 نوفمبر 2024 ()

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حل بمقر المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، اليوم الثلاثاء، وفد من الخبراء عن الوكالة اليابانية للتعاون الدوليJICA ، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة مشروع تقييم الهشاشة الزلزالية للبنايات المشيّدة في الجزائر.

وأفادت وزارة الداخلية في حسابها عبر "الفايسبوك"، بأن "هذا الاجتماع حضره مسؤولو عدد من المؤسسات المتدخلة في هذا المجال، على غرار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، الذي يساهم في تحليل البيانات الزلزالية وتقييم المخاطر، المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلزال، لتوفير الخبرة التقنية في ميدان التصميم المقاوم للزلازل وتقييم الهياكل، المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المكلف بتحليل مواد وتقنيات إعادة التأهيل وهيئة المراقبة التقنية للبناء، والتي تقوم بتشخيص البنايات وضمان المتابعة التقنية للتدخلات".

وأضاف البيان: "سيقوم هؤلاء الخبراء اليابانيون بالتعاون مع خبراء جزائريين، بإجراء دراسات ميدانية معمّقة في هذا المجال، مصحوبة بجلسات عمل للتبادل التقني مع الفرق الجزائرية".

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