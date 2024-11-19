"قطارات عصرية ستصفر قريبا بولاية النعامة"

عقب زيارته لولاية النعامة التي دامت يوما واحدا أكد المدير العام لشركة السكة الحديدية على حرص الشركة من أجل تدعيم الولاية بخطوط جديدة للسكة الحديدية بمواصفات عصرية لتوسيع الشبكة وطنيا ووضع خط جديد لقطار الضواحي لفائدة المسافرين والطلبة داخل إقليم الولاية.

وأضاف مصدرنا أن الشركة ستعقد قريبا اتفاقية مع قطاع التكوين المهني لتكوين اليد العاملة المؤهلة مما سيسمح بتوفير مناصب شغل جديدة بالولاية.

ومن جهته أكد والي الولاية أن خط السكة الحديدية يعتبر شريانا اقتصاديا محوريا للولاية وكذا لباقي الولايات لما له من الأهمية القصوى خاصة بعد تجسيد مشروع غار جبيلات، بالإضافة للاستثمارات الهامة والمشاريع الصناعية الكبرى التي ستحتضنها الولاية على غرار تلك المبرمجة بمنطقة حرشاية وكذا على المستويين السياحي والفلاحي.