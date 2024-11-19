حريق في مستودع لتخزين عبوات الشيبس بالجلفة

شهدت المنطقة الصناعية بولاية الجلفة، اليوم الثلاثاء، حريقا كبيرا في مستودعين لتخزين عبوات كرتونية خاصة بصناعة رقائق الشيبس، تابعة لشركة MUNCHY. وقد استجابت مصالح الحماية المدنية بسرعة، حيث تدخلت الوحدة الرئيسية مدعومة بعناصر من المراكز المتقدمة في برج، سارية بودخيل، وواد الصدر، للسيطرة على الحريق.

اندلع الحريق حوالي الساعة 11:53 صباحًا في مستودع تبلغ مساحته 20 × 40 مترًا، ورغم حجم النيران، تمكنت الفرق من احتوائها ومنع انتشارها إلى باقي المصنع، كما قامت بعملية تبريد وتأكدت من سلامة المنشأة بعد السيطرة على الحريق.

أسفر الحادث عن إصابة شخص يبلغ من العمر 46 عامًا، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في عين المكان قبل نقله إلى مستشفى محاد عبد القادر في حي شعباني بالجلفة لتلقي العناية اللازمة.