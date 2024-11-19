خيبة لمنافس "الخضر" في تصفيات المونديال

نجح منتخب تنزانيا، في التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه المثير على ضيفه منتخب غينيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على الملعب الوطني مكابا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وسجل اللاعب السابق لشبيبة القبائل، سايمون مسوفا، هدف فوز منتخب تنزانيا بالمباراة في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

واختتم منتخب تنزانيا التصفيات وصيفا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط خلف منتخب جمهورية الكونغو صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة، ومتقدما على صاحب المركز الثالث، غينيا، بنقطة وحيدة.

وتأهل منتخب تنزانيا إلى كأس أمم أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1980، 2019 و2023.

ويشكل إقصاء زملاء المهاجم القوي، سيرهو غيراسي، مفاجأة كبيرة في التصفيات، حيث تألق الغينيون في "الكان" الأخيرة في كوت ديفوار ببلوغهم ربع النهائي قبل الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية 3-1.

ويعتبر المنتخب الغيني من أبرز المنافسين للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026، وأطاح بأشبال بيتكوفيتش، شهر جوان الماضي، في ملعب نيلسون مانديلا، بنتيجة (1-2) في إطار الجولة الثالثة من التصفيات.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة السابعة من تصفيات المونديال بعد إجراء 4 جولات برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن نظيره الموزمبيقي (9 نقاط)، فيما تتواجد ثلاث منتخبات برصيد 6 نقاط ( بوتسوانا، غينيا وأوغندا) ويقبع المنتخب الصومالي في المؤخرة بدون رصيد.

جدير بالذكر أن كأس أمم إفريقيا في المغرب، سوف تلعب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 جانفي من عام 2026.