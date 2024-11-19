لقاء تحضيري لقمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية، ماري أنطوانيت روز-كواتر، وذلك بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري.

وحسب بيان وزارة الخارجية "خصص اللقاء لاستعراض أهم محاور برنامج الرئاسة الجزائرية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، لاسيما خطة العمل الاستراتيجية للسنوات 2025-2028 وجدول أعمال قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية المزمع عقدها شهر فيفري المقبل برئاسة رئيس الجمهورية".

وتحضيرا لأشغال هذه القمة، سيترأس أحمد عطاف، يوم 21 نوفمبر 2024 عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، الدورة الـ 38 لاجتماع لجنة نقاط اتصال ذات الآلية، وفق ما أورد ذات البيان.

وخلال إقامتها بالجزائر، ستؤدي روز-كواتر اليمين أمام رئيس الجمهورية باعتبارها مديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية للآلية.

وتولى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شهر فيفري الماضي، رئاسة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.