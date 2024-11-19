المنتخب الموريتاني يفشل في بلوغ "الكان"

فشل منتخب موريتانيا في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 رغم فوزه، مساء اليوم الثلاثاء، على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة هدف مقابل صفر في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وسجل هدف الانتصار، في المقابلة التي احتضنها ملعب شيخا بيديا بنواكشوط، محمد اسويعيد في الدقيقة 45+4.

وكان المرابطون ينتظرون هدية من المنتخب المصري، المتأهل مسبقا، الذي استقبل نظيره البوتسواني في القاهرة، غير أن "الفراعنة" اكتفوا بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة.

ولم تخدم هذه النتيجة المنتخب الموريتاني الذي أنهى التصفيات في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، تاركا بطاقة التأهل الثانية لنظيره البوتسواني (المركز الثاني – 8 نقاط) الذي سيرافق المنتخب المصري المتصدر برصيد 14 نقطة.