هذه هي تواريخ رزنامة الترقية لأساتذة الجامعات

كشف الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عمارنة مسعود، رزنامة إيداع ملفات الترشح للتأهيل الجامعي، وتحديدا المتعلقة بالترقية إلى رتبة أستاذ محاضر "أ " ورتبة أستاذ، وهي الرزنامة التي ينتظرها عدد هائل من الأساتذة المعنيين بهذه الترقية.

وأفاد عمارنة في تصريح خص به "الخبر" أن الإعلان عن هذه الرزنامة يأتي ضمن متابعة الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الحثيثة والفعلية لملف الترقية، مؤكدا أن يوم 03 ديسمبر2024 هو تاريخ إيداع ملفات الترشح للتأهيل الجامعي الذي يدوم إلى غاية 21 ديسمبر 2024، في حين حدد يوم 08 ديسمبر 2024 تاريخا لإيداع ملفات الترقية إلى رتبة أستاذ، والذي يدوم إلى غاية 28 ديسمبر 2024.

وكشف عمارنة بأنه انطلاقا من سنة 2025 سيتم الرجوع إلى نظام الدورتين بالنسبة للتأهيل الجامعي والأستاذية حيث تفتح الدورة الأولى في شهر ماي أما الدورة الثانية فتفتح في شهر أكتوبر من كل سنة.

وعلق عمارنة في معرض تصريحه لـ"الخبر" أهمية هذه "العملية الاستحقاقية الدورية في المسار المهني للزميلات والزملاء الأساتذة المعنيين، وما ينعكس عنها حسب تصريحه من تشجيع للتنافسية بما يخدم التحفيز على أعمال النشر العلمي والأداء البيداغوجي ومواصلة الارتقاء بمرئية المؤسسة الجامعية والبحثية وترتيبها الدولي وإشعاعها من منطلق يتوافق مع استراتيجية القطاع وينسجم مع تعزيز الانخراط في أعمال الابتكار والتطوير والرقمنة وإنتاج المحتوى العلمي والبيداغوجي النوعي وتحقيق الوثبة المراهن عليها، وتحقيق الأثر الإيجابي على وتيرة الإنتاج العلمي والارتقاء بالمرئية وتطوير البحث العلمي وتشجيع التميز على غرار الجامعات العالمية".

واعتبر عمارنة أن الاتحادية كانت لا تزال حريصة على هذا الملف على غرار الملفات الأخرى المهنية والاجتماعية. موجها ما وصفها "عبارات التقدير" إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بداري كمال على ما أسماه "المرافقة المتميزة لانشغالات الأساتذة ووقوفه الشخصي على الملفات ذات الصلة".

وقال عمارنة أن الاتحادية تثمن جهود إدارة الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف إطاراتها وتفتحهم على الشراكة الاجتماعية وإسهامهم الأكيد في هذا الملف وكل الملفات محل اهتمام الأساتذة.