"كان" 2025: اكتمال عقد المتأهلين

تم اليوم الثلاثاء، التعرف على القائمة الكاملة للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، بعد إجراء مقابلات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وبعد أن ضمن 19 منتخبا تأهلهم إلى النهائيات، المقررة في المغرب خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي من عام 2026، عقب مباريات الجولة الخامسة، اقتطعت خمس منتخبات تأشيرة التأهل بعد ختام التصفيات وخوض لقاءات الجولة السادسة ما بين 17 و19 نوفمبر الحالي.

وتأهل أمس منتخبا السودان والبنين عن المجموعة السادسة والرابعة على التوالي، ثم انضم إليهما اليوم ثلاثة منتخبات هي تنزانيا (المجموعة الثامنة)، بوتسوانا ( المجموعة الثالثة) والموزمبيق (المجموعة التاسعة).

وستشهد النسخة القادمة من الحدث القاري الذي سيقام على أرض عربية، مشاركة 6 منتخبات عربية هي المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السودان وجزر القمر، فيما فشلت 4 منتخبات أخرى في حجز بطاقة التأهل هي ليبيا، موريتانيا، جيبوتي والصومال.

وكانت أكبر مفاجأة في التصفيات، التي انطلقت شهر سبتمبر الماضي، غياب عملاق كرة القدم الإفريقية وأحد ممثلي القارة السمراء في كأس العالم الأخيرة بقطر، منتخب غانا، عن "الكان" المقبل.

وكانت آخر مرة فشلت فيها "النجوم السوداء"، صاحبة 4 كؤوس إفريقية، في التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا هي نسخة 2004 التي أقيمت بتونس.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى "كان" 2025:

- المغرب (البلد المضيف)، جنوب إفريقيا، الجزائر، أنغولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، جزر القمر، مصر، الغابون، غينيا الاستوائية، نيجيريا، أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، تونس، مالي، زامبيا، زيمبابوي، السودان، البنين، تنزانيا، بوتسوانا، الموزمبيق.