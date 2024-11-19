وصول شحنة جديدة من تجهيزات محطات تحلية مياه البحر

استقبل مجمع سوناطرك، اليوم الثلاثاء، شحنة مكونة من 49 طنًا من التجهيزات والمعدات الخاصة بمشاريع محطات تحلية مياه البحر.

وحسب بيان المجمع، وصلت الشحنة عبر رحلة جوية إلى مطار هواري بومدين الدولي، على متن أضخم طائرات الشحن التجاري في العالم، أنتونوف 124، وتضمنت محطات كهربائية من نوع GIS/220 كيلوفولت، موجهة لتجهيز محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت، ولاية بجاية.

وكان في استقبال هذه الشحنة ممثلون عن الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الوطنية للأنابيب، فروع مجمع سوناطراك.

ويواصل مجمع سوناطراك عمليات نقل التجهيزات والمعدات اللازمة لمشاريع خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر عبر الوطن، من خلال الجسر الجوي الذي تم إطلاقه منذ سبتمبر الماضي.