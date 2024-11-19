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عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي

19 نوفمبر 2024 ()
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تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، محمد علي النفطي، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة، قدم الوزير التونسي - حسب البيان - "خالص تهانيه لأحمد عطاف على إثر تجديد الثقة في شخصه من قبل رئيس الجمهورية بتعيينه وزير دولة، وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية".

وقد أكد الوزيران، خلال هذه المكالمة، "عزمهما المشترك على مواصلة المساعي والجهود الرامية للرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد".

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