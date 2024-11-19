مدرب جديد يرمي المنشفة

توصلت إدارة اتحاد بسكرة، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع المدرب منير زغدود، يقضي بفسخ العقد الذي يربطه بالفريق بالتراضي بين الطرفين.

وجاء في بيان إدارة النادي البسكري: "تقدم مجلس الإدارة بتشكراته للمدرب والطاقم الفني المساعد له على كل المجهودات التي بذلها طيلة الفترة التي تولى فيها مسؤولية الإشراف على العارضة الفنية للفريق، متمنيا له التوفيق في مشواره ويؤكد مجلس الإدارة أن المساعي جارية لتعيين مدرب جديد في غضون اليومين المقبلين".

ودعت الإدارة في بيانها "جميع مناصري الفريق للوقوف كرجل واحد ومواصلة الدعم والتشجيع والمساهمة في تحقيق موسم استثنائي".

وبهذا يصل عدد الأندية التي غيرت طاقمها الفني منذ بداية الموسم ثمانية من أصل 16 ناديا ناشطا في الرابطة المحترفة الأولى.

ويحتل نادي اتحاد بسكرة المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط بعد مرور تسع جولات من البطولة.