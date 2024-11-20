السفارة الأمريكية بكييف تحذر من هجوم جوي كبير

أطلقت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية، كييف، اليوم الأربعاء، إنذارا تحذر فيه من "هجوم روسي جوي كبير محتمل".

وجاء في منشور للسفارة عبر منصة "إكس"، أن "سفارتنا تلقت معلومات محددة عن هجوم جوي كبير محتمل في 20 نوفمبر الجاري".

كما أعلن موقع البعثة الدبلوماسية على الأنترنت "إغلاق أبواب السفارة من باب الحذر الشديد"، كما أوصت "المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء في الملاجئ على الفور في حالة الإعلان عن إنذار من الغارة الجوية".

ويأتي هذا التحذير بعد ضرب أوكرانيا الأراضي الروسية بصواريخ أمريكية بعيدة المدى.