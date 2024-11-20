مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار يخص غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في قطاع غزة ولبنان بنيويورك، للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس، يطالب بوقف العدوان الصهيوني على غزة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، يدعو مشروع القرار إلى "التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي، بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة".

كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735، ويؤكدون "أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة".

وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، بتقديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع، وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يوما، لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتفصيل كامل عن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، إضافة إلى لمحة عامة عن عمل نظام الأمم المتحدة الكامل في القطاع.