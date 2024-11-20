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مجتمع

انقطاع الماء في عدة بلديات بالعاصمة وتيبازة

20 نوفمبر 2024 ()
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أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، عن برمجة شركة "مياه تيبازة" أشغال صيانة دورية على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة، ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، "أنه خلال هذه الأشغال سيتم تسجيل تذبذبات مع تعديل في برنامج التوزيع على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة". وحسب البيان، سيمس هذا التذبذب على مستوى ولاية الجزائر كلا من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراڤة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، المعالمة، زرالدة، السويدانية بلوطة، الحمامات.

وعلى مستوى ولاية تيبازة، ستعرف كل من بلديات القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاڤورايت، بوهارون، خميستي، سيدي راشد، تذبذبا في توزيع المياه.

وأكدت "سيال" أن "العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا، بعد نهاية الأشغال واستئناف عملية التحلية على مستوى المحطة، ابتداء من يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024".

 

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