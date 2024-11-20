شهداء جراء تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة

استهدف الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، منزلا مقابل مخبز السلطان في منطقة الصبرة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، واستهدف أيضا طواقم الإسعاف التي هرعت لإنقاذ المصابين وانتشال جثامين الشهداء، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة آخرين، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

فقد استشهد 20 فلسطينيا جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية فلسطينية، بانتشال جثامين عشرة شهداء، بينهم أطفال ونساء من تحت ركام منزل تعرض للقصف الصهيوني، فيما يبقى عشرة آخرون لم يتم انتشالهم نظرا لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لعملية إزالة الركام.

وأشار المصدر إلى أن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في محيط مخيم جباليا. كذلك، شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني أجزاء واسعة من مدن رام الله والخليل وجنين، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين وتفتيش ومداهمة منازل عدة وتجريف للبنية التحتية.

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم 411، متسببا في استشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني في حصيلة مؤقتة.