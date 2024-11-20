الفريق أول شنڤريحة يحذر..

حذر الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، "من الأصوات والأبواق التي تحاول من خلال تأويلات وتحليلات خاطئة إثارة الشك والبلبلة في أوساط الرأي العام الوطني".

وقال الفريق أول شنڤريحة، خلال إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي للواء مصطفى سماعلي قائدا جديدا لقيادة القوات البرية، بمقر قيادة القوات البرية بالعاصمة، حيث ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات القوات البرية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، إني "حرصت شخصيا على جعل من هذا التداول على الوظائف والمناصب تقليدا متواصلا، وثقافة سائدة ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف وديناميكية متجددة، لاسيما على ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا والتي تحمل في طياتها تحديات أمنية مستجدة وتهديدات أكثر تعقيدا، تستوجب منا التكيف معها باستمرار".

وأكد شنڤريحة، خلال لقائه قيادة وأركان ومستخدمي مقر قيادة القوات البرية، "عزم الجزائر بفضل أبنائها المخلصين على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية، والتصدي بحزم لكل الأعمال العدائية التي تستهدف كيان الدولة الوطنية ورموزها".