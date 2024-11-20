أسئلة للوزراء حول انشغالات في عدة ولايات

يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخميس، جلسة خاصة بطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، فيما يتعلق بالعديد من الشؤون الوطنية والمحلية.

وتتركز الأسئلة، وفق ما أعلنت عنه الهيئة التشريعية في صفحتها بـ"فايسبوك"، على شؤون محلية ووطنية.

وفي مقدمة الأسئلة، سؤال موجه إلى وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، يطرحه نائب عن ولاية البيض، حول الإجراءات لتخفيض تكاليف فاتورة الكهرباء والغاز لسكان ولاية البيض، من دون ذكر الخلفيات والمبررات التي ارتكز عليها النائب في مطالبه.

كما يتساءل نائب عن ولاية سطيف، عن "الإجراءات لإعادة الاعتبار لمنجم "خرزة يوسف"، بمنطقة عين آزال بسطيف، ويتوجه بتساؤله إلى الوزير عرقاب، في حين تطالب زميلته من نفس الولاية، بإرسال لجان معاينة استغلال الثروات المنجمية بولاية سطيف.

ولعضو الحكومة نفسه، سأل نائب من ولاية المسيلة عن أسباب انقطاعات الكهرباء بولاية المسيلة والحلول المتخذة لتفادي حدوثها مستقبلا، فيما اقترح زميله من ولاية سعيدة "إمكانية تغطية البلديات المعزولة لولاية سعيدة بمحطات خدماتية تابعة لـ"نفطال".

بدوره، سيتلقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، سؤالا حول تاريخ وضع قانون تصنف فيه المعالم التاريخية المادية منها واللامادية، وتاريخ إنجاز معلم تذكاري بمقر الولاية السادسة التاريخية ببلدية الزعفرانية بولاية المسيلة.

ولنفس الوزير، وجه نائبان سؤالين حول "التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لحماية مقابر الشهداء والمعالم التذكارية"، و"متى يتم اعتماد ذكرى مظاهرات 27 فيفري 1962 التاريخية بولاية ورڤلة".

أما وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، فإنه سيسأل عن "تسجيل مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 في شطره الرابط بين بلدية فرجيوة ومقر ولاية ميلة".

كما ثمة سؤال لنفس الوزير، حول "الإجراءات التي ستتخذ لإعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 1ن الرابط بين تامنغست وإن ڤزام، وطريق تنزواتين- إن ڤزام وكذا مطار تين زواتين".

بالإضافة إلى مطلب "إنجاز محولات على مستوى الطريق الاجتنابي الخامس، المؤدي إلى كل من حي الشهيد محمود وحي بوشوشة ببلدية حاسي بونيف بولاية وهران"، إلى جانب تساؤلات لنفس الوزير، حول "الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسجيل النقاط السوداء في طرقات ولاية الجلفة"، و"التدابير لتحيين أسعار الصفقات العمومية ورفع التجميد عن المشاريع الحساسة بولاية سكيكدة".

وتتعلق الأسئلة أيضا بوزارة الفلاحية، وفي مقدمتها سؤال حول "تجميد منح استغلال الأراضي الزراعية التابعة لمصالح الغابات"، وآخر حول "عملية إنتاج البذور القاعدية وما قبل القاعدية على مستوى المخابر الوطنية لإنتاج بذور البطاطا"، إلى جانب سؤال حول "متى يتم إنهاء مشكل الكهرباء والطرق بالمحيطات الفلاحية بولاية تبسة، وحل مشكل الفلاحين الذين ينشطون دون سند قانوني"، إلى جانب انشغال آخر يتعلق بـ"أسباب تعطل إجراءات إلغاء التصنيف واقتطاع الأراضي ذات الطابعين الغابي والفلاحي بولاية جيجل".

ومن بين الأسئلة الموجهة إلى وزير الفلاحة، سؤال حول "الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من أزمة توزيع الحليب المدعم على مستوى ولاية ڤالمة".