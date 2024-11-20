مدرب جديد لشبيبة الساورة

أعلن فريق شبيبة الساورة، اليوم الأربعاء، عبر منشور في صفحته بـ"فايسبوك"، عن تعيين المدرب التونسي، مراد اليعقوبي، على رأس العارضة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وسبق لليعقوبي (59 سنة) أن خاض تجربة العمل في الجزائر مع فريق اتحاد خنشلة، كما كان مرشحا لتدريب ترجي مستغانم، خلفا لشريف حجار، وكان آخر فريق أشرف عليه هو نادي الأولمبي الباجي التونسي.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة النادي، في وقت سابق، عن إحالة اللاعب غراب على مجلس التأديب، أمس الثلاثاء، على خلفية ما قام به أثناء تغييره من طرف المدرب في المباراة التي جمعت شبيبة الساورة باتحاد العاصمة، السبت الماضي، وكشف المدير العام في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق، أن اللاعب قد غرّم براتب شهر كامل، مع تحذيره بفسخ عقده في حال ما إذا كرر هذا السلوك.