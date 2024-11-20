البليدة: الدرك يوقف مضاربين في حليب الأكياس

أوصلت التحقيقات الأمنية لأفراد الدرك بالبليدة، إلى الإيقاع بشبكة، تحترف المضاربة بحليب الأكياس المدعم، والمتاجرة فيه لتحويله إلى مادة اللبن، حسب بيان لمصالح الدرك، صادر اليوم.

المعلومات الأمنية كشفت أن المحققين وصلتهم معلومات عن قيام موزع حليب بإقليم مدينة الأربعاء، بتسويق مادة حليب الأكياس، وبتواطؤ مع 4 مشتبه فيهم، يقومون باستغلال حليب الأكياس المدعم وتحويله إلى مادة اللبن، وطرحه بالسوق بأسعار عالية، ليتم القبض عليهم واسترجاع أزيد من 4 آلاف لتر من مادة الحليب وإتلافها، وحجز 3 شاحنات نقل، وفواتير ومبلغ مالي، من عائدات تلك التجارة غير المرخصة. فيما تم إعداد ملف، لإحالته على العدالة، ومحاكمة المتهمين بالمضاربة غير الشرعية في مادة مدعمة، وإحداث ندرة فيها ورفع سعرها.