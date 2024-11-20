إرهابيان يسلمان نفسيهما ببرج باجي مختار

سلم الإرهابيان فولاني أحمد، المدعو "أبوبكر الطاهر" والتيباري الزين، المدعو "عبد الحكيم"، نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وكان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، حسب ما أفاد به، اليوم، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أنه "تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نوفمبر 2024".

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "تم توقيف 55 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 4 قناطير و6 كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 6,31 كيلوغرام من مادة الكوكايين و661.439 قرص مهلوس".

وفي ذات السياق، أضاف البيان، أنه "تم توقيف 200 شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام، وضبط 30 مركبة و192 مولد كهربائي و97 مطرقة ضغط و8 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما أوقفت عناصر تابعة للجيش الوطني الشعبي، ثمانية أشخاص آخرين، وتم ضبط 12 بندقية صيد و4 مسدسات آلية وبندقية قناصة و14.960 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 12,75 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي سياق آخر، وحسب البيان ذاته، "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتم توقيف 98 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".