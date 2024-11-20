هل انطلقت عملية دفع رسم المرور بالطريق السيار؟

أكدت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، اليوم الأربعاء، أن برنامج تحويل حركة المرور من المسار الحالي للطريق السيار شرق - غرب نحو الرواق المخصص لمحطتي الدفع بموزاية في ولاية البليدة وخميس الخشنة في ولاية بومرداس، لا يتعلق بتاتا بالشروع في أي عملية ذات الصلة بدفع رسم المرور بالطريق السيار شرق-غرب. وأضاف بيان للوزارة، أن "هذه العملية تدخل في إطار أشغال الصيانة الدورية للطريق السيار"، كما أنها (عملية الدفع) "غير مدرجة في برنامج الحكومة".

وجاء توضيح الوزارة، بعد صدور بيان من خلية الإعلام والاتصال للجزائرية للطرق السيارة) (ADA)، الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عن تحويل مسار حركة السير للمركبات المتوجهة نحو الجزائر إلى داخل محطات الدفع، للعبور عبر الأروقة المخصصة لها، وذلك في إطار استكمال أشغال إنجاز محطتي الدفع للطريق السيار، خميس الخشنة (بومرداس) وموازية (البليدة).

في هذا الصدد، أكدت الوزارة بأن "توفير الظروف المواتية لضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق السيار شرق-غرب يشكل الأولوية الوحيدة للقطاع، وذلك من خلال برمجة عمليات للصيانة التي ستمكن من ديمومة منشأته".