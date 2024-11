Stations de péage sur l'autoroute Est-ouest : Le ministère clarifie

Le ministère des Travaux publics a affirmé, ce mercredi, que l’introduction d’une taxe de péage sur l'autoroute Est-Ouest ne fait pas partie du programme du gouvernement.

Cette clarification fait suite aux interprétations suscitées par le communiqué de l’Algérienne des Autoroutes concernant le projet de redirection du trafic actuel de l'autoroute vers la section réservée aux péages à Mouzaïa, dans la wilaya de Blida, et à Khemis El Khechna, dans la wilaya de Boumerdès.

De nombreux internautes ont interprété cette annonce comme un signe de l'introduction imminente d'une taxe de péage sur l'autoroute reliant l'est et l'ouest du pays.

Toutefois, le ministère a rassuré la population en expliquant que cette opération fait partie des travaux de maintenance régulière de l'autoroute Est-Ouest, et n’a aucun lien avec l’introduction d’une taxe de péage.

Le ministère a conclu que la priorité reste la sécurité routière et souligné que les travaux programmés visent à garantir la durabilité des infrastructures et la sécurité des usagers de l’autoroute.