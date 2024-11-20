"فيتو" أمريكي ضد مشروع قرار حول غزة

أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في التصويت على مشروع قرار يدعو الى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في قطاع غزة.

وتم التصويت على مشروع القرار بـ 14 صوتا مؤيدا وصوت واحد معارض لعضو دائم بمجلس الأمن (الولايات المتحدة).

للإشارة، يطالب مشروع القرار الذي أعده الأعضاء العشر المنتخبون في المجلس بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن.

كما يدعو النص المعني إلى تعزيز المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وحماية المدنيين وممتلكاتهم، فضلا عن تنفيذ القرار الدولي رقم 2735 الذي يؤكد على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.