الرابطة الثانية: اتحاد الحراش يعزز الوصافة

افترق فريقا جمعية الخروب واتحاد الحراش على نتيجة التعادل (1-1)، في مباراة متأخرة عن الجولة التاسعة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة (مجموعة وسط-شرق) جمعت بينها اليوم الأربعاء بملعب عابد حمداني بالخروب.

وافتتح اتحاد الحراش باب التسجيل في الدقيقة الـ 11 عن طريق اللاعب لعوار من ضربة جزاء، قبل أن يدرك المحليون التعادل في الشوط الثاني (د 60) بواسطة قريوة.

بعد هذه النتيجة، يعزز اتحاد الحراش مركز الوصافة برصيد (22 ن) بفارق 3 نقاط عن المتصدر مستقبل الرويسات (25 ن)، بينما تحتفظ جمعية الخروب بالصف الخامس بمجموع 16 نقطة.

الترتيب ن ل

1. مستقبل الرويسات 25 10

2. اتحاد الحراش 22 10

3. اتحاد عنابة 18 10

4. اتحاد خميس الخشنة 17 10

5. جمعية الخروب 16 10

6. مولودية قسنطينة 14 9

7. هلال شلغوم العيد 13 10

8. اتحاد الشاوية 12 10

--. نجم التلاغمة 12 10

10. شباب باتنة 11 10

11. اولمبي المقرن 10 9

--. اتحاد ورقلة 10 10

--. شبيبة جيجل 10 10

--. مولودية باتنة 10 10

15. شباب برج منايل 6 10

16. اتحاد سوف 5 10.