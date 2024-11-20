شغب الملاعب يضرب من جديد

شهد ملعب 5 جويلية الأولمبي، مساء اليوم الأربعاء، أعمال شغب قبل بداية الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في افتتاح الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وتبادل أنصار الفريقين التراشق بالكراسي والألعاب النارية في المدرجات العلوية للملعب وسط محاولات من مصالح الأمن لتفريق الطرفين، وفق ما أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شهد ملعب عابد حمداني بالخروب أحداثا مؤسفة، ظهيرة اليوم، عندما أصيب مهاجم النادي العاصمي لعور بحجر طائش تسبب له في نزيف على مستوى الرأس.

ووقعت الأحداث بين شوطي المقابلة، التي تدخل في إطار تسوية رزنامة الرابطة الثانية، عندما كان لاعبو الفريقين بصدد الدخول إلى غرف تغيير الملابس.