حج: الرئيس تبون يخصص حصة إضافية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، عن إجراء عملية قرعة خاصة بالمواطنات والمواطنين الذين قاموا بالتسجيل لقرعة الحج لموسم 1446هـ- 2025م، البالغ سنهم سبعين سنة فما فوق وسجلوا عشرة 10 مرات فأكثر، ولم يسعفهم الحظ في الفوز في القرعة العادية.

ووفق بيان وزارة الداخلية، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تخصيص حصة لفائدة هذه الفئة من المواطنين، تقدر بألفي دفتر حج، وهذا حرصا منه على إعطائهم فرصة أكبر لأداء مناسك الحج.

وحسب ذات البيان فإن عملية القرعة ستجرى يوم السبت 23 نوفمبر 2024 على مستوى مقرات الولايات أو أي مكان مناسب يتم اختياره من قبل السلطات المحلية بحضور المعنيين أو من ينوب عنهم.

وشددت الوزارة في بيانها أن هذه القرعة مخصصة حصرا لفائدة المواطنين الذين يتوفر فيهم شرطي السن وعدد التسجيلات السابقة المذكورين أعلاه دون غيرهم، ولا يؤخذ بعين الاعتبار أي مسجل لا يتوفر فيه هذين الشرطين.