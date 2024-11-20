أشبال مانع يضيعون الفوز أمام المغرب

اكتفى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة عندما واجه نظيره المغربي في إطار بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لذات الفئة.

وتقدم "الخضر" في الدقيقة الـ 14 عن طريق زغادي وتحصلوا على فرصة تعميق الفارق في الشوط الثاني بعد أن صفر الحكم ضربة جزاء ضيعها المهاجم كوحيلي، ليأتي العقاب في اللحظات الأخيرة بعدما تمكن المنافس من تعديل النتيجة إثر خطأ في دفاع "الأفناك".

وسجل المنتخب الوطني ثاني تعادل في الدورة بعد ذلك المحقق أمام صاحب الأرض، مصر، خلال الجولة الماضية بنفس النتيجة 1-1.

ويبقى المنتخب المغربي في الصدارة برصيد 7 نقاط بعد إجراء 3 جولات من المنافسة، يليه المنتخب المصري (4 نقاط)، ثم تونس ( 3 نقاط)، فيما يتمركز المنتخب الوطني في المرتبة الرابعة بنقطتين، ويتذيل المنتخب الليبي دون رصيد.

وسيواجه شبان "الخضر" في الجولتين المقبلتين تونس وليبيا، حيث باتوا مجبرين على تحقيق فوزين من أجل حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى "الكان".

الترتيب لعب نقاط

1. المغرب 3 7

2. مصر 3 4

3. تونس 2 3

4. الجزائر 2 2

5. ليبيا 2 0