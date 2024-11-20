مالي: إقالة رئيس الوزراء بعد انتقاده المجلس العسكري

أقال المجلس العسكري في مالي، اليوم الأربعاء، الحكومة ورئيسها المدني شوغيل كوكالا مايغا بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.

وجاء في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".

وتأتي إقالة مايغا بعد أربعة أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، وتحدث عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.

وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024 ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.