شباب بلوزداد يحسم الداربي ويؤكد استفاقته (فيديو)

حقق نادي شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، فوزا كبيرا على الجار مولودية الجزائر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في داربي عاصمي مثير احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي الذي اكتظ بأنصار الفريقين.

ودخل أشبال المدرب الفرنسي باتريس بوميل بقوة وتحصلوا على ضربة جزاء ضيعها المهاجم أندي ديلور في الدقيقة الثامنة، هذا الأخير كفر عن ذنبه بعدها بدقائق وافتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ 15 بعد عمل جماعي مميز.

وواصل زملاء المتألق زكريا نعيجي سيطرتهم على المقابلة إلى غاية الدقيقة الـ 31 عندما باغت المخضرم إسلام سليماني دفاع المولودية وسجل هدف التعادل (د 31) بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله مزيان. وتكافأ اللعب بعدها بين الطرفين حتى إعلان الحكم نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي.

ودخل "العميد" الشوط الثاني بغية ترجيح الكفة مجددا من أجل الانفراد بالصدارة التي يتقاسمها مع الغريم الآخر اتحاد الجزائر، وكانت له بعض الفرص أهمها تلك التي ضيعها بايزيد مسددا كرة عاليا بعدما تلقى تمريرة ملميترية داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت الذي انحصر فيه اللعب في وسط الميدان في غياب كرات خطيرة من الجانبين فاجأ متوسط الميدان عبد الرؤوف بن غيث الجميع في الدقيقة 65 بعدما وجه قذيفة من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد سكنت شباك الحارس موساوي مانحا التقدم لـ "أبناء العقيبة".

وأجرى بعدها التقني الفرنسي بعض التغييرات بغية تسجيل هدف التعادل على الأقل وسنحت بعض الفرص لزملاء القائد عبد اللاوي غير أن تألق الحارس زغبة تارة والعارضة تارة وقفا سدا أمام تجسيدها إلى أهداف، قبل أن يقضي البديل خاسف على آمال "الشناوة" بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع بعد خطأ فادح من المدافع الإيفواري بادجو.

وبهذا الفوز يؤكد شباب بلوزداد استفاقته بقيادة المدرب الجديد عبد القادر عمراني بعد بداية صعبة، محققا الفوز الثاني على التوالي ما رفع رصيده إلى النقطة العاشرة (المركز العاشر)، وبناقص مقابلتين، فيما تكبدت مولودية الجزائر الهزيمة الأولى في الموسم وتجمد رصيدها عند النقطة الـ 16، مع مقابلة متأخرة.