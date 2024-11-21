العاصمة: حريق بشقة يودي بحياة شخص

توفي، فجر اليوم الخميس، شخص وأصيب ثلاثة آخرين اثر نشوب حريق بشقة بالجزائر العاصمة .

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن العناصر التابعة لها قد "تدخلت على الساعة الثالثة و33 دقيقة، من أجل إخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الثالث لعمارة تتكون من ط أ+5 و انتشاره لشقة بالطابق الرابع، بحي 132 مسكن بوجمعة تميم بلدية و دائرة الدرارية، حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء البناية ".

وأضاف البيان أن " الحريق خلف وفاة شخص و إصابة 03 أشخاص منهم طفل له حروق و شخصين لهما صعوبة في التنفس وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفى من جنس ذكر البالغ من العمر 74 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث".