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مجتمع

العاصمة: حريق بشقة يودي بحياة شخص

21 نوفمبر 2024 ()
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توفي، فجر اليوم الخميس، شخص وأصيب ثلاثة آخرين اثر نشوب حريق بشقة بالجزائر العاصمة .

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن العناصر التابعة لها قد "تدخلت على الساعة الثالثة و33 دقيقة، من أجل إخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الثالث لعمارة تتكون من ط أ+5 و انتشاره لشقة بالطابق الرابع، بحي 132 مسكن بوجمعة تميم بلدية و دائرة الدرارية، حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء البناية ".

وأضاف البيان أن " الحريق خلف وفاة شخص و إصابة 03 أشخاص منهم طفل له حروق و شخصين لهما صعوبة في التنفس وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفى من جنس ذكر البالغ من العمر 74 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث".

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