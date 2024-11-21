أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الخميس، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

وأثرت المخاوف الجيوسياسية بشأن تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي تهدد بوقف إمدادات النفط، في زيادة أكبر من المتوقع بمخزونات الخام الأمريكية.

وتشهد سوق النفط العالمية حالة من القلق بشأن إمكان تعطيل إمدادات النفط الروسية، في حين تظهر علامات على نمو واردات الصين من النفط الخام، بما يعوض بيانات تظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:39 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 0.34%، لتصل إلى 73.06 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة ل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر بنسبة 0.38%، لتصل إلى 69.01 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصص.